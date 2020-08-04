"Одна, без света, с коромыслами": страшные будни похоронившей родню Пересильд

Мы привыкли видеть Юлию Пересильд блистающей на сцене и экране, восхищаться ее образами на премьерах. Однако мало кто знает, какая трагедия случилась в жизни актрисы.

"Я выросла в деревне, – призналась Юлия. – Я умею огородничать как профи, хотя, конечно, давно не делала этого. Но моя бабушка научила меня всему: доить корову, полоть огород, сажать картошку, помидоры, капусту, собирать грибы и ягоды". В подтверждение актриса опубликовала на своей странице в "Инстаграм" снимок с урожаем этого года – кабачками и огурцами.

"Мое лето проходило на хуторе под Псковом, – продолжила Пересильд. – Когда мне исполнилось 15, моя бабушка умерла. И я вместе с моей подругой "выходила" весь урожай, который бабушка посадила. А это огромное поле картошки, сад яблок, огород огурцов, помидоров".

Для Юли было важно собрать урожай, над которым так тряслась бабушка. В память о ней, как дань уважения ее труду. "Одна, без света, с коромыслами с колонки я провела лето, собрала урожай, который весь перевезла в сумках в город, – вспомнила страшные будни звезда. – Это такое важное время! Взросление. Взятие ответственности на себя и воспитание принципов, которые до сих со мной..."

Напомним, что все родственники Пересильд далеки от актерства. Ее отец писал иконы, а мать работала в детском саду. Юлия после школы поступила на факультет русской филологии Псковского государственного педагогического института, но, проучившись год, уехала в Москву и поступила в театральный вуз.