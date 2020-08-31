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Близкая подруга Абдулова рискует остаться без денег с тремя детьми

Близкая подруга Абдулова рискует остаться без денег с тремя детьми

Александр Абдулов. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
Подруга Александра Абдулова, актриса Оксана Коростышевская разводится с мужем после 20 лет брака. Супруг ведет себя не по-мужски, считает адвокат артистки.
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Звезда фильма "Дура" Оксана Коростышевская подарила режиссеру Максиму Коростышевскому трех дочерей – Марусю, Василису и Марию. В начале отношений супруги думали, что всегда будут вместе, однако недавно между ними что-то произошло.

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Заявление на развод подала Оксана. По словам адвоката актрисы Жанны Маргулис, процесс прошел бы быстро, если бы не поведение Максима. Дело в том, что Коростышевский хочет отменить судебный приказ о взыскании алиментов. Соответствующее заявление он уже подал.

Маргулис считает действия Максима не достойными мужчины. Адвокат призналась, что не удивится, если Коростышевский, который, скорее всего, лишь тянет время, попросит суд предоставить ему время на примирение.

Напомним, Оксана познакомилась с Абдуловым в 2000 году во время работы над фильмом Эльдара Рязанова "Тихие омуты". В интервью Коростышевская рассказывала, что Александр Гавриилович стал для нее ангелом-хранителем, который проявлял заботу и доброту.

После смерти Абдулова Оксана подружилась с вдовой артиста Юлией Милославской. При жизни Александр Гавриилович хотел, чтобы актриса была близкой не только для него, но и для избранницы.

Автор: 31 августа 2020, 16:47 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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