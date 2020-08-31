"Я не знаю, что мне делать": Александра Черно из "Дома-2" оказалась на грани срыва

Руководство "Дома-2" решило вернуть Иосифа Оганесяна и его супругу в проект как можно раньше. Александра Черно шокирована таким поворотом событий и не успевает в церковь.

Всего месяц назад в семействе Иосифа Оганесяна и Александры Черно появился ребенок. Родители назвали сына Стефаном и вовсю занимались подготовкой к его крещению. Обряд планировали провести через 40 дней после рождения малыша. Звездная мать хотела сначала попасть на крестины ребенка, а затем вернуться в проект "Дом-2", но ее ожидания не оправдались. Женщина и ее муж появятся на телестройке уже через неделю, поэтому не смогут посетить церковное таинство.

"Я сейчас нахожусь на грани нервного срыва, у меня очень сложные дни. Я не знаю что мне делать и как лучше поступить.", – написала Александра Черно в своем инстаграм-аккаунте.

Звезда намекнула, что всему виной внутренние правила проекта, которые она считает жестокими. Она добавила, что скучает по спокойной жизни за периметром телестройки. На поляну "Дома-2" Александра Черно поедет не только с мужем и сыном, но и с кошкой. Молодая мать сообщила фанатам, что у этой домашней любимицы очень много вещей. Женщина пожаловалась на нехватку времени и большой список дел, начиная от покупки и перевозки багажа, и заканчивая салонными процедурами. Александра Черно сообщила, что будет окрашивать и наращивать волосы, заниматься бровями и ресницами, сделает маникюр и посетит сеанс косметолога, чтобы хорошо выглядеть на камеру.



