"Я не знаю, что мне делать": Александра Черно из "Дома-2" оказалась на грани срыва

Всего месяц назад в семействе Иосифа Оганесяна и Александры Черно появился ребенок. Родители назвали сына Стефаном и вовсю занимались подготовкой к его крещению. Обряд планировали провести через 40 дней после рождения малыша. Звездная мать хотела сначала попасть на крестины ребенка, а затем вернуться в проект "Дом-2", но ее ожидания не оправдались. Женщина и ее муж появятся на телестройке уже через неделю, поэтому не смогут посетить церковное таинство.
"Я сейчас нахожусь на грани нервного срыва, у меня очень сложные дни. Я не знаю что мне делать и как лучше поступить.", – написала Александра Черно в своем инстаграм-аккаунте.
Звезда намекнула, что всему виной внутренние правила проекта, которые она считает жестокими. Она добавила, что скучает по спокойной жизни за периметром телестройки. На поляну "Дома-2" Александра Черно поедет не только с мужем и сыном, но и с кошкой. Молодая мать сообщила фанатам, что у этой домашней любимицы очень много вещей. Женщина пожаловалась на нехватку времени и большой список дел, начиная от покупки и перевозки багажа, и заканчивая салонными процедурами. Александра Черно сообщила, что будет окрашивать и наращивать волосы, заниматься бровями и ресницами, сделает маникюр и посетит сеанс косметолога, чтобы хорошо выглядеть на камеру.
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