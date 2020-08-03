Собчак рассказала о желании сделать пластику груди

Слухи о том, что Ксения Собчак собирается увеличить грудь, появляются в прессе с завидной регулярностью. Телеведущая решила прокомментировать ситуацию.

В личном блоге звезда согласилась прорекламировать клинику пластической хирургии. В коротком видео артистка рассказала, что раньше действительно хотела вставить импланты – уж больно многие смеялись над ее маленькой грудью.

К счастью, теперь Ксения Собчак полностью довольна размерами бюста, поэтому не собирается обращаться за помощью хирургов. Стоит напомнить, что во времена программы "Блондинка в шоколаде" и "Дом-2" девушка постоянно носила бюстгальтеры с увеличивающим эффектом и поговаривала о пластике.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли новую публикацию от Ксении Собчак. Некоторые не поняли, зачем звезда взялась за раскрутку клиники, если сама не прибегала к ее услугам.

"Странная реклама 🙈 Сапожник без сапог (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такая реклама никогда не внушит доверия, ведь когда рекламируешь продукт, которым не пользуешься, ну это такое", "Ксения не парится, "что люди скажут"))) Совмещает, казалось бы, несовместимое. И в президенты, и реклама увеличения груди", – иронизируют подписчики.

Напомним, некоторое время назад в Сети в очередной раз появилась информация о том, что Ксения Собчак собралась к пластическому хирургу. Слухи развеял доктор, которого посещала журналистка. Как оказалось, ее интересовала подтяжка лица, а вовсе не увеличение бюста. Врач отметил, что отговорил звезду от операции – ей она не потребуется еще лет десять.