"Отошли воды": Исаева сообщила о рожающей Подольской

Владимир Пресняков-младший отец уже дважды. В 1991 году от него вне брака родила Кристина Орбакайте – на свет появился сын Никита. В 2015-м Наталья Подольская родила от музыканта мальчика по имени Артемий. Как говорится, Бог любит троицу. И теперь поклонники надеются, что у пары Преснякова и Подольской скоро появится доченька.

Информация о беременности очередной жены Преснякова пока не получила официального подтверждения. Пока вся пресса пересказывает сплетни о том, что у Наташи якобы заметен огромный живот, который трудно скрывать под одеждой, а народ обсуждает поход певицы в аптеку.

А пресс-секретарь артистической пары Анна Исаева пока делится трогательными воспоминаниями, связанными с Подольской и Пресняковым. "Да, все совпало, и так должно было случиться, – говорит Исаева. – Днем, в котором 10 лет (5 июня 2010 года – Прим. ред.) назад на белом теплоходе, я и еще человек 200 гостей были вместе с вами. А 5 лет назад именно я разговаривала с Тусей (Натальей Подольской – Прим. ред.) по телефону, когда началось! Отошли воды!"

Исаева была свидетельницей самых счастливых моментов в жизни этой красивой пары. "Ваши "кольца", надетые как обручальные– это косточки от горячего блюда, поданного в ресторане на горнолыжном курорте, ваша "свадьба",самая трогательная во всех смыслах, в Вегасе, и, наконец, ваша официальная свадьба. Без лишних слов– я вам желаю только одного– любви", – написала Анна Исаева на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Теперь поклонники смеют надеяться, что вскоре 52-летний Пресняков и 38-летняя Подольская именно с помощью Исаевой сообщат миру радостную весть о снова отошедших у исполнительницы водах и о долгожданном пополнении в семье.