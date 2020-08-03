Случилась беда: Тодоренко получила серьезные травмы на съемках

Весной карьера Регины висела на волоске: она потеряла ряд выгодных контрактов и подверглась травле со стороны заказчиков. Мастерство телеведущей помогло ей выбраться из порочного круга и вернуться к съемкам.
Совсем скоро ярые фанаты Регины Тодоренко смогут увидеть своего кумира в программе "Ледниковый период", если телеведущая доживет до его официального старта. По словам звезды, до участия в шоу она с трудом могла держать равновесие на льду.
Сейчас Регина может похвастаться достижениями и неплохим уровнем выполнения элементов фигурного катания. Однако за все нужно платить. Индивидуальные занятия на шоу "Ледниковый период" стоили Тодоренко здоровья.
"Спешу обрадовать вас и немного удивить! Вот и один из моих предстоящих проектов, к которому я тщательно готовлюсь! Уже успела сместить три позвонка, уронить на себя Олимпийского чемпиона и удариться головой о лед", – написала звезда в личном блоге "Инстаграм".
Стоит отметить, что таинственным соперником телеведущей оказался ее муж Влад Топалов. Супружеской паре придется бороться друг против друга за звание лучшего фигуриста среди звезд российского шоу-бизнеса.
Партнером Регины Тодоренко стал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Молодой человек ежедневно выходит на лед с телеведущей и отрабатывает новую программу.
Напомним, шоу "Ледниковый период" впервые появится на экранах после трехгодичного перерыва. В этом сезоне на лед выйдут Ольга Бузова, Надежда Михалкова, Ирина Пегова, Владимир Маркони.
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