"Это совершенно новый опыт!": Регина Тодоренко выступила с заявлением после страшного скандала

Жизнь Регины Тодоренко постепенно налаживается после жуткой травли, которой та подверглась за неосторожно сказанные слова. Популярная ведущая объявила радостную новость.

Регина Тодоренко стала ведущей на украинской радиостанции. Она будет вести рубрику о путешествиях. Регина как никто другой знает, что это такое: она покоряла Гималаи, прыгала с водопада Виктория, замерзала ночью в пустыне Чили, попадала в племена аборигенов и каннибалов, испытала на себе массаж змеями, укусы одного из самых опасных насекомых в мире – муравья-пули, и даже решилась вместе с командой отправиться в беспрерывное кругосветное путешествие длиною в девять месяцев.

По признанию ведущей, именно кругосветка стала для нее самым захватывающим путешествием в жизни. "Путешествия очень сильно развивают тебя, они дают тебе много энергии, вдохновляют, мотивируют, влюбляют. В путешествии ты можешь увидеть мир со всех сторон, по-новому посмотреть на привычные для тебя вещи, познакомиться с совершенно невероятными людьми, их культурой и традициями", – высказала мнение Регина Тодоренко.

Ведущая призналась, что очень рада новой работе. "Мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио – это совершенно новый опыт!" – призналась Регина Тодоренко.

По всей видимости, дела телеведущей пошли в гору после того скандала, который вокруг нее разразился несколько месяцев назад. Напомним, интернет-пользователи обвинили Регину Тодоренко в грубом высказывании в адрес женщин, подвергающихся домашнему насилию.

В прямом эфире популярная ведущая дала понять, будто представительницы женского пола, которые терпят жестокое обращение со стороны мужчин, сами виноваты в подобном отношении. Мнение Регины Тодоренко вызвало недовольство у многих ее подписчиков. Затем к травле подключились другие пользователи Сети. Не остались в стороне даже некоторые знаменитости. В связи с этим журнал Glamour, присвоивший Регине Тодоренко звание "Женщина года", лишил ее этой награды. А также от сотрудничества с ведущей отказались несколько крупных компаний.