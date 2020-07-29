"Это совершенно новый опыт!": Регина Тодоренко выступила с заявлением после страшного скандала

Регина Тодоренко стала ведущей на украинской радиостанции. Она будет вести рубрику о путешествиях. Регина как никто другой знает, что это такое: она покоряла Гималаи, прыгала с водопада Виктория, замерзала ночью в пустыне Чили, попадала в племена аборигенов и каннибалов, испытала на себе массаж змеями, укусы одного из самых опасных насекомых в мире – муравья-пули, и даже решилась вместе с командой отправиться в беспрерывное кругосветное путешествие длиною в девять месяцев.
По признанию ведущей, именно кругосветка стала для нее самым захватывающим путешествием в жизни. "Путешествия очень сильно развивают тебя, они дают тебе много энергии, вдохновляют, мотивируют, влюбляют. В путешествии ты можешь увидеть мир со всех сторон, по-новому посмотреть на привычные для тебя вещи, познакомиться с совершенно невероятными людьми, их культурой и традициями", – высказала мнение Регина Тодоренко.
Ведущая призналась, что очень рада новой работе. "Мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио – это совершенно новый опыт!" – призналась Регина Тодоренко.
По всей видимости, дела телеведущей пошли в гору после того скандала, который вокруг нее разразился несколько месяцев назад. Напомним, интернет-пользователи обвинили Регину Тодоренко в грубом высказывании в адрес женщин, подвергающихся домашнему насилию.
В прямом эфире популярная ведущая дала понять, будто представительницы женского пола, которые терпят жестокое обращение со стороны мужчин, сами виноваты в подобном отношении. Мнение Регины Тодоренко вызвало недовольство у многих ее подписчиков. Затем к травле подключились другие пользователи Сети. Не остались в стороне даже некоторые знаменитости. В связи с этим журнал Glamour, присвоивший Регине Тодоренко звание "Женщина года", лишил ее этой награды. А также от сотрудничества с ведущей отказались несколько крупных компаний.
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