Сотрудница роддома взорвалась из-за обвинений Саши Черно

Несколько дней назад участники скандального шоу "Дом-2" впервые стали родителями. Александра Черно и Иосиф Оганесян тщательно скрывали всю информацию о звездном наследнике. К большому сожалению молодой пары, и в стенах роддома нашлись "доброжелатели".

Саша Черно мечтала озвучить имя новорожденного сына при долгожданной выписке из медицинского учреждения. Но весь момент был испорчен: одна из сотрудниц роддома раскрыла тайную информацию в социальных сетях.

ПО ТЕМЕ Звезда шоу "Дом-2" Саша Черно раскрыла имя сына

Теперь экс-участникам шоу "Дом-2" пришлось подтвердить, что первенца назвали редким именем – Стефан. Саша Черно не смогла сдержать своих эмоций и высказала недовольство в адрес некомпетентной сотрудницы.

Молодая мама публично пожаловалась на девушку и попросила немедленно ее уволить, так как подобные случаи только портят имидж дорогой клиники. В свое оправдание сотрудница заявила, что не знала о прошлом участников шоу "Дом-2".

"Эта Анна подписана на меня и моего мужа. Зачем извиняться, говорить, что все сделано по дурости, а потом оправдываться в Интернете, говорить, какая она бедная и несчастная!", – возмутилась звезда.

Саша Черно отметила, что сотрудница роддома не в первый раз грешит подобными проступками. До этого Анна раскрыла имя ребенка блогера с многочисленной аудиторией.

Спустя несколько дней экс-звезда реалити "Дом-2" сжалилась над сотрудницей медицинского учреждения и предоставила возможность разобраться с данной ситуацией руководству роддома.

После конфликта Анна, которая, к слову, работает консультантом по грудному вскармливанию, призналась, что хочет уволиться из родильного отделения, так как не намерена терпеть оскорбления.