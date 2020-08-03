Cвета любит бум-бум: за что народ ополчился на Лободу

Более пяти миллионов просмотров за три дня собрал клип Светланы Лободы и рэпера Фараона на песню Boom Boom. Давно так не ломались копья, давно так горячо не спорили люди о музыкальном видео. Одни считают его гениальным, другие – смешным, третьи просто не смогли понять увиденного. Корреспондент "Дни.ру" постарался разобраться с оценками.



Шоумен и телеведущий Александр Гудков славится тем, что придумывает звездам сюжеты провокационных или юмористических клипов. "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, пролог-пародия к клипу "Экспонат" группы "Ленинград", Hypnodancer команды Little Big – все это его работа.

Кстати, в новом клипе Лободы некоторые увидели отсылки именно к Little Big. Другие же вспомнили про Maruv. Третьи стали говорить, что клипы с участием известных персон в роли камео – частый прием. Четвертые уверяют, что певица таким образом просто поддерживает Юлию Цветковку, в отношении которой заведено три административных и одно уголовное дело по обвинению в распространении порнографии. Но в цитировании, аллюзиях и ассоциациях и есть суть постмодернизма. А Лобода – лучший его представитель на эстраде сегодня.

Она не только считается трендсеттером, но и культивирует все лучшее, что можно взять в звучании и тематике, тонко чувствует настроения публики и реагирует на текущий момент. А сегодня все говорят про феминизим, сексизм, насилие, домогательства. Про это она и рассказывает в клипе.



В нем высмеивают мужчин, которые оценивают женщин исключительно по внешним данным. Светлана Лобода вместе с Ксенией Собчак, Идой Галич, Лолитой Милявской и другими знаменитостями тоже участвует в неком конкурсе красоты. Но чем больше перед мужчинами в жюри проходит участниц, тем хуже становится "судьям" от перевозбуждения. В итоге у них в прямом смысле происходит взрыв мозга, чем и пользуются конкурсантки. И теперь уже они решают, кого оставить, а кого бросить в яму.

"Boom Boom – это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного", – объясняет Лобода все происходящее на экране. Она обещала "смесь гротеска и тик-тока, феминистский манифест и музыкальный хорор". И все исполнила в полной мере.

И выбор героинь клипа здесь явно неслучаен. Та же Лолита, та же Собчак известны своим острым языком, непростыми отношениями с мужчинами, скандальной репутацией. И огромной самоиронией. Здесь же образ каждой из них доведен до абсурда – Гудков, ставший продюсером клипа, соединил в них все клише и стереотипы.

Начинается же клип с цитаты из трактата "Второй пол" Симоны де Бовуар, которая считается идеологом феминизма. Алые губы произносят по-французски: "Понятие гармонии – один из ключей к женскому миру: оно предполагает совершенствование без движения, непосредственное объяснение смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем сущем". А потом поворачиваются на 90 градусов и превращаются в декорацию в форме вагины, сквозь которую и проходят участницы "конкурса".

Ирония и сатира, вызов и провокация, философия и скандал, дерзость и тонкое чувствование текущего момента – в новой работе Лобода раздала всем сестрам по серьгам. Все, чтобы стать мишенью для камней. Или объектом для обожания.