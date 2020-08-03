Звезда шоу "Холостяк" поведала о съемках непристойного видео

Экс-звезда шоу "Холостяк" всячески старалась не нарушать условия контракта с телеканалом ТНТ, пока на горизонте не появился бывший молодой человек артистки.
Дубровин, известный как Рептар, выпустил трек с одноименным названием "Холостяк", в котором использовал голосовые сообщения от Лизы. Сама же Адаменко призналась, что даже созванивались с музыкантом и запрещала ему это делать.
Действительно, молодой человек мог подождать окончания проекта и с чистой душой опубликовать свое новое творение. Участница шоу "Холостяк" добавила, что исполнитель "грязно воспользовался эфирным временем проекта" и специально написал под это песню.
Более того, Лиза Адаменко заявила, что Дубровин попытался очернить ее репутацию. Молодой человек использовал сцены непристойного характера, в которых якобы принимала участие звезда шоу "Холостяк".
"Орального секса на видео, которое распространил Кирилл, не было. Я в платье, а он вообще в черных трусах", – публично заявила Адаменко.
Модель добавила, что Кирилл Дубровин уже не в первый раз раскручивается благодаря ее известности. Музыкант пытался наладить отношения с Лизой: извинялся, присылал цветы, ждал возле квартиры.
Стоит отметить, что экс-участница шоу "Холостяк" была непреклонна, так как музыкант значительно повлиял на ее репутацию. Несмотря на то, что Елизавета попала в финал телепрограммы, завидный жених – Андрей Криворотов был смущен непристойным видео, опубликованным бывшим возлюбленным Адаменко.
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