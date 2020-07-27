Беременная участница шоу "Холостяк" заразилась коронавирусом

Наталья Горожанова стала популярна после выхода на экраны шоу "Холостяк" с Алексеем Воробьевым. Она дошла до финала, но так и не получила заветное кольцо. Сейчас звезда ждет ребенка от бывшего парня Равшаны Курковой, Станислава Румянцева.

Для поклонников красавицы новость о ее скором материнстве стала шоком. Тем более недавно знаменитость заявила, что никогда о детях не задумывалась. Видимо, новый возлюбленный смог ее переубедить. Однако несколько дней назад фанаты не на шутку перепугались за здоровье будущей мамы.

Наталья Горожанова в личном блоге сообщила, что ее доставили в больницу. Девушка рассказала, что после КТ ей диагностировали пневмонию, а тест на COVID-19 дал положительный результат.

Модель заявила, что, несмотря на беременность, не переживает за исход болезни. Наталья Горожанова находится под присмотром медиков, которые капают витамины, колют антибиотики и постоянно измеряют уровень кислорода в крови.

Девушка рассказала, какие симптомы коронавируса у нее проявились. Первым начался насморк, затем частично пропало обоняние, однако она не предала этому значение, так как часто ничего не чувствовала и при обычной простуде. Подозрения на COVID-19 появились, когда полностью ушли все ощущения запахов и поднялась температура.

Когда Наталья Горожанова ощутила ломоту в костях, решила все же вызвать скорую помощь. Врачи настояли на госпитализации, так как девушка находится в положении. "Кормят разнообразно и скорее всего вкусно, жаль, что пока не чувствую😭 но аппетит есть (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – пишет звезда "Холостяка".