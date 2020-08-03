Катя Гордон сделала громкое заявление о педофилах в монастыре

Захвативший Среднеуральский монастырь схиигумен Сергий Романов отсидел за предумышленное убийство 14 лет, а потом, скрыв уголовное прошлое, стал священнослужителем. Он обожает петь под гармошку "Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!" и проклинает всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса. За это его лишили сана священника и запретили проповедовать.
Однако звезд всех мастей такое обстоятельство не смущает. Например, Мария Шукшина твердила, что батюшка исцеляет. Актриса лично посетила этот монастырь и свидетельствовала о чудесах. Она целовала попу руки и восхваляла его.
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Покаяние... для меня это ключевое понятие в Вере. Вера, выбор Пути доступны через Покаяние. В Покаянии нет рабства, нет слабости... это все слухи и глупости. В Покаянии есть сила и шанс. Я всего лишь маленький человек с огромной верой. О глобальных планах писать рано... а о планах сего дня: продолжить борьбу и перестать ругаться матом... кто со мной? #отецсергий #катягордон #мысли
Теперь в Екатеринбург отправилась писательница, певица и правозащитница Катя Гордон – еще одна набожная знаменитость. Побывавшие там рассказывали ужасы об избиваемых детях и свозимых в скиты на болотах девственницах. Мол, в обители ломают психику и калечат людей. Вот Катя и решила проверить все лично – поехала туда, где недавно избили Ксению Собчак и ее съемочную группу.
"Пишу вам это из Среднеуральского женского монастыря, не найдя тут ни педофилов, ни тех, кто издевается над детьми, – сообщила Катя. – Нашла я тут отца Сергия, который принимает и богатых и бедных, и убогих и калек, утешая, давая надежду, говоря о добре и зле. И, конечно, упырям, ненавидящим людей и истребляющим их, проще сделать из него сумасшедшего старика".
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