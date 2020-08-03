Счастливую дочь Волочковой сняли в обнимку с молодой мачехой

В Сети муссируются слухи о том, что отношения Анастасии Волочковой с дочерью Ариадной напряженные. Масла в огонь подлила фотография, на которой наследница балерины запечатлена с мачехой.

После отмены режима самоизоляции, введенного из-за коронавирусной инфекции, снова открылись кинотеатры. На днях состоялась премьера фильма Евгения Шелякина "Хэппи-энд". Посмотреть картину пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе ведущая Елена Николаева в обнимку с Ариадной Волочковой. Они счастливо улыбались на камеры.

У Елены Николаевой продолжительные отношения с Игорем Вдовиным, бывшим мужем балерины Анастасии Волочковой (кстати, пара не регистрировала отношения). Артистка родила бизнесмену дочь. После расставания родителей Ариадна осталась с матерью, но теперь проживает с отцом.

Когда Ариша, как ее ласково называет Анастасия, переехала, появились слухи о том, что она не выдержала ритма жизни матери. Дескать, устала от бурной личной жизни балерины. Впрочем, Ариадна пояснила: из дома отца ей удобнее добираться до школы. "Может, маме так будет лучше строить свою жизнь", – добавила она в интервью.

Однако мать и дочь сумели найти общий язык. Недавно Анастасия Волочкова обнародовала фотографии, на которых запечатлена с Ариадной. Звезда с радостью рассказала о достижении дочери: та поступила в одну из престижных школ столицы.