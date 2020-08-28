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"Ты никто, и зовут тебя никак!": взбешенная Рудковская закатила истерику

Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкальный продюсер Яна Рудковская устала от травли. Знаменитость закатила публичную истерику.
прочитано 3336 раз

Жена Евгения Плющенко пожаловалась на недоброжелательницу. По ее словам, анонимный автор популярного телеграм-канала оскорбляет ее в Сети. "Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек или завидующий", – взбесилась Яна Рудковская.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Продюсер предложила ей встретиться в реальной жизни и сделать сравнительную фотографию. Рудковская уверена, что выглядит лучше своей злопыхательницы. "Готовы увидеться со мной и посмотреть в мои старческие глаза?", – спросила она.

Знаменитость сравнивала недоброжелательницу с шипящей змеей. По ее мнению, позитивный и самодостаточный человек никогда не будет заниматься публичной травлей. "Ты пока никто и зовут, увы, тебя никак! Вот и знай свое место!", – написала Рудковская.

В заключение продюсер пообещала щедро вознаградить тех, кто назовет имя анонимного автора. Звезда предположила, что ее злопыхательница всего лишь "серая бесформенная мышь", которая при встрече будет судорожно моргать и извиняться.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Скорее всего, речь идет о телеграм-канале "Сплетница". В последние недели его автор часто публиковала разгромные посты о Яне Рудковской. В частности, она заявила, что продюсер хотя и тратит большие деньги, но во всем "выглядит плохо и несуразно".

Автор: 28 августа 2020, 11:07 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Престарелая маникюрша из мухосранска никак не угомонится! Ботокс откачай, а затем сравнивай! Миллионы потратила на свою моську!
1

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