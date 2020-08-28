"Ты никто, и зовут тебя никак!": взбешенная Рудковская закатила истерику

Жена Евгения Плющенко пожаловалась на недоброжелательницу. По ее словам, анонимный автор популярного телеграм-канала оскорбляет ее в Сети. "Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек или завидующий", – взбесилась Яна Рудковская.
Продюсер предложила ей встретиться в реальной жизни и сделать сравнительную фотографию. Рудковская уверена, что выглядит лучше своей злопыхательницы. "Готовы увидеться со мной и посмотреть в мои старческие глаза?", – спросила она.
Знаменитость сравнивала недоброжелательницу с шипящей змеей. По ее мнению, позитивный и самодостаточный человек никогда не будет заниматься публичной травлей. "Ты пока никто и зовут, увы, тебя никак! Вот и знай свое место!", – написала Рудковская.
В заключение продюсер пообещала щедро вознаградить тех, кто назовет имя анонимного автора. Звезда предположила, что ее злопыхательница всего лишь "серая бесформенная мышь", которая при встрече будет судорожно моргать и извиняться.
Скорее всего, речь идет о телеграм-канале "Сплетница". В последние недели его автор часто публиковала разгромные посты о Яне Рудковской. В частности, она заявила, что продюсер хотя и тратит большие деньги, но во всем "выглядит плохо и несуразно".
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.