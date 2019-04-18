Родившая актриса Яковлева ушла от мужа
Лера Кудрявцева написала колонку для Woman.ru, в которой рассказала о новой звездной гостье шоу "Секрет на миллион". Суть передачи в том, что герой отвечает на вопросы, имеющие определенную цену. Самый дорогой стоит миллион, однако он же представляет собой тайну, которую гость может озвучить, а может отказаться.
В кресле игрока оказалась актриса Алена (настоящее имя Елена) Яковлева. Ее отец – легендарный артист Юрий Яковлев. С матерью Алены он расстался, когда та была беременна. Актер полюбил другую женщину, и даже рождение дочери не заставило его вернуться в семью. С именитым отцом маленькая Алена виделась редко. Когда дочь подросла, Яковлев стал уделять ей больше времени.
"Может быть, именно в детстве кроются причины того, что Алена постоянно испытывала разочарования в любви? Возможно, с раннего детства Алена усвоила, что мужчинам доверять нельзя, и старалась не подпускать их к себе слишком близко, чтобы они не смогли разбить ей сердце, как это сделал отец", – задалась риторическим вопросом Лера Кудрявцева.
Алене Яковлевой действительно не везло в любви. Восемь лет она прожила в незарегистрированном браке с актером Александром Кахуном. Затем все же вышла замуж. Ее избранником снова стал актер – Кирилл Козаков. Они часто ссорились, и даже когда Алена узнала, что ждет ребенка, ничего не изменилось. Актриса решила уйти от мужа. Лишь когда Марии Козаковой исполнилось 14 лет, отец начал участвовать в ее жизни.
Вторым мужем Алены Яковлевой стал режиссер Кирилл Мозгалевский. Этот брак тоже распался, хотя экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения. Недавно актриса призналась, что снова счастлива в любви – с мужчиной гораздо моложе.
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