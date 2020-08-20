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Голубкина восхитила народ пышными формами: Красота по-русски

Голубкина восхитила народ пышными формами: Красота по-русски

Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Голубкина ведет активный образ жизни: много гуляет, готовит, ходит за грибами и радуется каждому дню. Накануне в личном блоге звезда показала отрывок видео, на котором запечатлено, как она танцует с известным в столице педагогом по хастлу.
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На кадрах артистка быстро подстраивается под ритм партнера, с легкостью крутится и выполняет различные па. Как отметила актриса, ее пригласили стать лицом проекта "Активное долголетие". На мероприятиях, которые пройдут в парках Москвы, пенсионеры смогут научиться танцевать абсолютно бесплатно.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Нельзя не заметить, что на последних фото и видео Мария Голубкина выглядит довольно полной. Звезда решила не утруждать себя диетами и наслаждается гармонией с собой. Поклонники отметили, что пышные формы актрисе очень к лицу. По словам подписчиков, им приятно видеть настоящего человека, а не силиконовую куклу.

"Как же классно. Без фильтров, естественно. Красота по русски. Браво, Маша (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас шикарная фигура. Вы очаровательны", "Маша, какая Вы легкая, воздушная, так легко танцуете, приятно смотреть! Удачи!", "Огонь 🔥 и Дженифер Лопес", "Мария! Фигура супер👏👏танец супер", – пишут в комментариях.

Правда, восторженные слова от поклонников Мария Голубкина стала получать только недавно. Видимо, подписчики никак не могли привыкнуть к изменениям во внешности звезды.

Артистка старается быть честной со своей аудиторией, поэтому не стесняется выкладывать селфи без макияжа и фотошопа. Еще месяц назад фолловеры оставляли много негатива под постами актрисы, уверяя, что ей необходимо похудеть.

Автор: 20 августа 2020, 15:46 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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