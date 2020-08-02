18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

Наследница умершего политика Бориса Немцова вышла замуж. 18-летняя Дина Немцова и ее избранник Димитрий Матевосов планировали пожениться в следующем году, но решили поспешить.

О радостном событии в личном микроблоге сообщила экс-избранница политического деятеля, журналистка Екатерина Одинцова. Женщина опубликовала свадебные фото дочери, а также написала поздравление.

"Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои", – сказала Одинцова.

Ранее в интервью наследница Бориса Немцова говорила, что в раннем замужестве не видит ничего страшного. Дина Немцова сообщила, что уверенна в избраннике.

Между тем, девушка не стала скрывать, что многие советовали ей не спешить со свадьбой. Друзья рекомендовали пожить для себя и поучиться. "Нагуляться" – это вообще не про меня", – рассуждает наследница политика.

Отметим, что Дмитрий и Дина вместе уже три года. Матевосов сделал предложение Немцовой в минувшем июле. Популярное нынче сожительство молодые люди даже не рассматривали. Девушка получила строгое воспитание и не могла переехать к парню без штампа в паспорте.

Говоря о возлюбленном, Дина отмечала, что в отношениях у них равноправие. Избранник не заставляет девушку уметь все делать по дому, а та, в свою очередь, не настаивает на постоянном присутствии возлюбленного рядом.