Экс-солист группы "Ласковый май" был госпитализирован

Группа "Ласковый май" была сформирована в конце 80-х годов. Тогда никто не мог подумать, что молодые парни произведут фурор и о них будут вспоминать спустя несколько десятков лет.
Известно, что в первый состав коллектива вошли мальчики-подростки, которые были воспитанниками одного из оренбургских интернатов. Безусловно, талант молодых ребят играл важную роль в успехе "Ласкового мая", но не стоит забывать и о вкладе Андрея Разина.
Именно он повлиял на создателя группы, который отказывался привозить коллектив в Москву. Сейчас музыкальный продюсер с теплом и трепетом вспоминает былые времена сотрудничества с успешными подростками.
Андрей Разин может похвастаться большим количеством поклонников, которые активно следят за жизнью бывшего музыканта в социальных сетях. Создатель студии часто рассказывает об экс-участниках "Ласкового мая".
На этот раз Андрей Разин явился с плохими новостями. Мужчина сообщил, что его коллега Александр Прико был доставлен в больницу. Бывший солист группы находится в тяжелом состоянии во втором терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге.
"Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем", – публично заявил Разин.
Известно, что Александр Прико был госпитализирован с пневмонией.
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