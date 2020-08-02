Алена Свиридова раскрыла подробности рождения первенца

Алена Свиридова стала мамой, как только закончила школу. Тогда исполнительнице казалось, что она не сможет достойно справиться с новой ролью. Певица была уверена, что на ее плечи неожиданно свалился большой груз ответственности.

Артистка рано выскочила замуж и долгое время не могла влиться в семейную жизнь. Свиридовой постоянно казалось, что она пропускает важную часть своего взросления.

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Когда Алена познакомилась со своим будущим мужем, ей было всего 18 лет. В то время, как избранник был старше девочки на девять лет и мечтал построить крепкую семью. Певица признается, что не могла отвечать за свои поступки, так как была эмоционально незрелой.

Плюс ко всему, на Свиридову слишком быстро была переложена ответственность из-за новорожденного сына. Девочка, которая мечтала о новых джинсах и дискотеках, неожиданно стала мамой.

Жизненные перемены оказались для Алены настоящим стрессом. Звезда испытывала гораздо больше радости, когда ей удавалось, оставив сына с мамой, смыться на очередную вечеринку.

Несмотря на все трудности, Свиридова не стала бросать институт после рождения первенца. Девушка сразу начала искать работу и воспитывать сыночка.

"Конечно, нелегко было при полном отсутствии памперсов кипятить, гладить эти пеленки… Тем временем по распределению меня отправили в школу. Два года я там отработала, но было очевидно: преподавать детям музыку – это не мое", – призналась исполнительница.

Алена Свиридова продолжала совершенствоваться и писала песни для выступлений на мероприятиях. Как только старший сын подрос, звезда стала пропадать на работе и бороться за место на российской эстраде.

Из-за постоянного стремления к популярности и распался первый брак Свиридовой. Однако артистка недолго страдала от одиночества. Вскоре знаменитость закрутила роман с американцем Генри Пикоком.

После разрыва со вторым мужем Свиридова начала встречаться с манекенщиком – Дмитрием Мирошниченко. Хоть мужчина и был младше звезды на 20 лет, его намерения говорили сами за себя. И уже в 2004 году у возлюбленных родился сын Григорий.

