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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала парализованного отца

Анастасия Волочкова показала парализованного отца

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова предпочитает не скрывать подробности личной жизни и с легкостью демонстрирует семейные кадры в "Инстаграм". На этот раз прима Большого театра показала своего парализованного отца, отмечавшего день рождения в семейном кругу.
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Накануне Юрию Волочкову исполнилось 73 года. Напомним, что родственник скандальной балерины тоже знаменит. Отец Анастасии является чемпионом СССР по теннису и бывшим тренером сборной России.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Видимо, стремление к победе и достижение поставленных целей у Волочковой в крови. Юрий с раннего детства учил известную балерину верить в свои силы и справляться с любыми жизненными трудностями.

Анастасия Волочкова уверена, что переняла от отца лучшие качества: упорство, трудолюбие и самое главное – отличное чувство юмора. Балерина не раз отмечала, что ее отец принимал участие в воспитании звездных наследников, подавая им хороший пример.

Отличная спортивная подготовка, здоровый образ жизни и любовь членов семьи не уберегли Юрия Волочкова от трагедии. 13 лет назад теннисист слег из-за инсульта. Анастасия смогла спасти родственника, несмотря на оплошность врачей, допустивших повторный инсульт.

"Они оставили его одного парализованным в палате. С тех пор мой папа не говорит. Парализована правая сторона тела", – призналась балерина в личном блоге.

Поздравить Юрия Федеровича собралась вся многочисленная семья Волочковых. Вместе с Анастасией к имениннику пришли ее мама и дочь Ариадна. По словам примы, теперь в руках ее детей продолжение великой династии.

Автор: 2 августа 2020, 12:10 Источник: Инстаграм Анастасии Волочковой ✓ Надежный источник
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