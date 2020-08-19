"Извращенцы": обнажившаяся дочь Успенской обиделась на соседей

Живущая в США дочь Успенской позагорала топлес на балконе. Однако соседи сочли такое поведение непристойным.

Татьяна Плаксина выразила свое возмущение в "Инстаграм". Реакция людей ее очень разгневала. Девушка недоумевает: какая может быть свобода, если люди боятся женского тела? Тем более, что она находилась на своем балконе.

"Извращенцы", – окрестила соседей дочь Любови Успенской. По словам девушки, людям, не знающим ни войны, ни горя, все страшно. Жильцы пытались сделать так, чтобы Татьяну Плаксину арестовали. Наследница певицы заявила, что ее соседи – фашисты, сравнив их с американцами, устроившими геноцид коренного населения США.

Напомним, в начале февраля между артисткой и ее дочерью произошел громкий скандал, который до сих пор не остыл. Их отношения испортились после того, как Татьяна Плаксина рассказала в эфире российского телевидения, что мать давала ей наркотики, а также прибегала к физическому и моральному насилию.

Позже девушка открестилась от своих слов, но найти общий язык матери и дочери пока не удалось. Многие поклонники звезды российского шансона осудили дочь Успенской, призвав девушку как можно скорее помириться с матерью.

Напомним, в 2019 году Любовь Успенская заикнулась о пополнении в семье. Артистка планировала прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость подыскивала суррогатную мать и доноров материала. Тогда решение певицы раскритиковали.

