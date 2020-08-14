"Живите": дочь Любови Успенской эмоционально отреагировала на новости об усыновлении

Накануне вокалистка шокировала поклонников. Она намекнула, что стала матерью маленького мальчика. Артистка заявила, что всегда мечтала о сыне и детском смехе в доме. Поклонники пришли к выводу, что Любовь Успенская усыновила сироту.
О пополнении в семье узнала родная дочь вокалистки. Татьяна Плаксина живет в США. С матерью у девушки натянутые отношения.
Судя по всему, на соцсети Татьяны обрушилась лавина просьб прокомментировать ситуацию. Настойчивость публики вывела Плаксину из себя. Девушка заверила, что обиду ни на кого не держит. "Оставь меня в покое, страна. И живите, наконец-то, своей жизнью", – написала она.
Между тем слухи об усыновлении оказались ложными. Ребенок, с которым снялась Любовь Успенская, оказался сыном футболиста Александра Кержакова и дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы. Видимо, маленький Артемий приезжал к вокалистке погостить.
Успенская не раз говорила, что мечтает еще раз стать матерью. Артистка даже подыскивала донора яйцеклетки, за что ее сильно критиковали. Спустя время вокалистка отказалась от ЭКО и помощи суррогатной матери – ей помешало отсутствие хорошего мужчины рядом.
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