"Уже харе пить!": организм дочери Успенской отторгает алкоголь

30-летняя наследница звезды русского шансона уже несколько месяцев проживает в США. В Калифорнии Татьяна Плаксина занимается живописью и привыкает к самостоятельной жизни.
Отпрыск Любови Успенской ведет личный инстаграм-аккаунт, в котором часто оставляет оригинальные публикации. Например, накануне Татьяна выложила фото собственной руки с бокалом вина. В подписи к посту Плаксина сообщила, что пить больше не может. Из-за алкоголя у нее болит голова и начинается "непроизвольная "чистка" организма". "Видно в 30 лет уже харе пить!" - рассудила наследница вокалистки.
Как расценивать пост Плаксиной поклонники так и не поняли. Спустя время девушка удалила публикацию. Между тем СМИ заподозрили дочь Успенской в алкоголизме, дескать, Татьяна публично признала проблему.
Напомним, отношения Татьяны Плаксиной и Любови Успенской все еще конфликтные. В личном микроблоге дочь критикует знаменитую родительницу. Не так давно девушка напала на подругу вокалистки, певицу Наргиз Закирову. Татьяна обозвала Наргиз змеей и потребовала отстать от матери.
Добавим, Плаксина и Успенская окончательно разругались после одного из выпусков программы "Звезды сошлись", что на НТВ. В эфире ток-шоу Татьяна заявила, что родительница издевается над ней и не позволяет жить самостоятельно. Разразился громкий скандал. В ответ Любовь Успенская сообщила, что ее наследница лечилась от наркотической зависимости. В итоге Татьяна Плаксина уехала в Америку к отцу.
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