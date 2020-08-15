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Подумала о наследстве: Дочь Любови Успенской призналась матери в любви

Подумала о наследстве: Дочь Любови Успенской призналась матери в любви

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известно, что Любовь Успенская не может похвастаться отличными отношениями с единственной дочерью. Татьяна Плаксина долгое время осуждала свою звездную мать, но внезапно ситуация изменилась.
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Еще в начале зимы между Любовью Успенской и ее родной дочерью произошла серьезная ссора. Девушка призналась, что исполнительница проявляла по отношению к ней агрессию и насилие. Татьяна не раз заявляла, что певица сломала ей жизнь.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Из-за громких слов, сказанных в адрес артистки, ей пришлось оправдываться перед общественностью. Любовь Успенская даже слегла с нервным срывом на почве скандала с родной дочерью.

Несмотря на долгие разбирательства, Плаксина собрала свои вещи и улетела к отцу в Америку. Уже несколько месяцев подряд девушка посвящает Успенской гневные публикации и требует поддержки подписчиков.

Но что-то изменилось в отношениях исполнительницы и ее единственной дочери. Вчера Татьяна "прорекламировала" музыкальную композицию Любови Успенской.

"Вам лучше отыскать эту песню и послушать ее прямо сейчас. Это моя прекрасная мама!", – неожиданно заявила Плаксина.

Пользователи "Инстаграм" были ошарашены подобным заявлением, ведь несколько дней назад они читали очередной гневный пост обиженной девушки. Остается только гадать, что снова произошло между родственницами.

Многие подписчики Татьяны предположили, что молодая наследница задумалась о финансовом положении матери и захотела лишний раз напомнить о своем существовании.

Другие же по достоинству оценили жест Плаксиной. Теперь поклонники надеются, что вскоре услышат о воссоединении в семье Успенской.

Автор: 15 августа 2020, 16:28 Источник: Инстаграм Татьяны Плаксиной ✓ Надежный источник
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Любовь Успенская показала молодого друга

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