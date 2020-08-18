Собчак поделилась кадрами с сыном из частного самолета

В июле Ксения Собчак сообщила, что уходит в отпуск. Журналистка вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном улетела на частном самолете на заграничный курорт. В какой стране была телеведущая, неизвестно.
Однако время отдыха подошло к концу. В своем инстаграм-аккаунте Собчак сообщила, что уже возвращается домой, опубликовав видео, на котором запечатлен только что проснувшийся Платон. "Ты вставать собираешься?" – поинтересовалась Ксения у сына. Мальчик же покачал головой в стороны, дав понять, что хочет еще понежиться на кровати в самолете.
Под видео журналистка написала, что в Москве ее ждет много работы. "Август – месяц роковой", – признала Собчак. Также она поняла, что в отпуск нужно было отправляться раньше.
Поклонники согласились, что август – сложный месяц. Однако многие заострили внимание на Платоне, отметив, что он очень похож на дедушку – Анатолия Собчака. "Милый сынишка у вас", "Зайка!", "Какой хорошенький", – написали пользователи Сети.
Напомним, недавно косметолог высказалась о пятнах, которые заметили поклонники на лице Ксении. Эксперт считает, что журналистке не следует проводить много времени на солнце.
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