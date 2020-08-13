Сын Собчак становится копией знаменитого деда-политика

Единственный сын журналистки Ксении Собчак растет настоящим красавцем. Наследнику знаменитости в ноябре будет четыре года.

Ксения Собчак и ее супруг режиссер Константин Богомолов отправились на отдых. В отпуск звезды уехали вместе с детьми от предыдущих браков. На курорт теледива привезла трехлетнего Платона от первого мужа актера Максима Виторгана, а кинематографист девятилетнюю дочь Анну, рожденную в браке с актрисой Дарьей Мороз.

В личном микроблоге Ксения Собчак опубликовала свежий фотопортрет наследника. Лицо ребенка запечатлено крупным планом. Автором снимка оказался бизнесмен Вадим Расковалов – муж подруги журналистки ювелира Яны Расковаловой.

"Мамино счастье", – прокомментировала кадр Ксения Собчак.

Снимок Платона привлек пользователей Сети. Они обратили внимание на внешность мальчика. Подписчики спорили, на кого из близких больше похож ребенок. Многие пришли к выводу, что отпрыск журналистки имеет много общих черт с дедушкой – политиком, первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

"Как же он похож на дедушку!😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А мне кажется, что он похож на мамочку:)", "Посмотрите фотографии в детстве Максима Виторгана", "Где же вы видите сходство с дедушкой. На этом фото он как раз больше в отца своего", "Дедушка Анатолий", "Очень похож на дедушку, поддерживаю! Не поленилась, загуглила 😸", "Копия отца, но светленький в маму", – рассуждали комментаторы.