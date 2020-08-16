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Пышногрудая певица защитила Ксению Собчак от нападок недоброжелателей

Пышногрудая певица защитила Ксению Собчак от нападок недоброжелателей

MIRAVI. Фото: Instargam/https://www.instagram.com/miravi/
Накануне Ксении Собчак был поставлен неутешительный диагноз. Всему виной стал кадр, сделанный телеведущей на долгожданном отдыхе. По мнению большинства пользователей социальной сети, звезда выглядела неопрятно и даже болезненно.
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Подписчики Ксении Собчак указали на ее "дряблую и стареющую кожу". Несмотря на то, что журналистка обозначила наличие веснушек на своем лице, возбужденная аудитория нашла повод для осуждения внешнего вида звезды.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Многочисленные пользователи "Инстаграм" отметили, что у Ксении уже появились старческие пигментные пятна. Более того, даже преданные фанаты Собчак были разочарованы внешностью кумира.

Комментаторы не оценили и публичного заявления Ксении, касающегося пластики груди. Телеведущая уже долгое время подумывает о том, чтобы слегка подтянуть и увеличить бюст, но все никак не решается.

Одна из обладательниц крайне пышных форм, певица MIRAVI, следила за развитием скандала на странице Ксении Собчак. Журналисту "Дни.ру" удалось выяснить, что исполнительница думает по поводу образа телеведущей и ее внешности.

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Публикация от Shpigar Vlada | MIRAVI (@miravi)

По словам MIRAVI, образ звезды не так уж и страшен, как его выставляет общественность. Грудастая певица уверена, в нашей стране нужно будет очень тихим, чтобы лишний раз не нарваться на критику и нелестные комментарии.

"Ксения живет по европейским вкусам, там вообще безразлично, как выглядят люди, хоть ходи с грязной головой. В России, конечно, тебя назовут старой бабкой. А если ты красивая и ухоженная – надутая кукла", – откровенно заявила исполнительница.

Стоит отметить, что MIRAVI неоднократно подверглась общественному порицанию. Молодая певица часто дает поводы для обсуждения своим поклонникам. Одна внешность музыкальной дивы чего стоит.

Сама же MIRAVI заявляла, что спокойно переживает негативные отзывы. Для солистки они являются веским поводом для того, чтобы развиваться и становиться лучше.

Автор: 16 августа 2020, 02:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру

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