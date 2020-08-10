"Супер наказание для него!": отношениям Собчак и Богомолова предрекли скорый крах

На снимке, опубликованном в инстаграм-аккаунте Константина Богомолова, влюбленные стоят в обнимку. Поклонники пришли в восторг от трогательного фото, отметив нежность во взгляде режиссера и то, как похорошела в браке Ксения Собчак.
Но нашлись и злопыхатели, которые до сих пор не верят в искренность чувств пары и в то, что режиссер и журналистка долго будут вместе. "Собчак, я ржу не могу над Вашим фото чужого мужа с женой другого человека. Вы сто процентов через год или два разведетесь, потому что на самом деле у него уже есть своя семья, а у тебя своя", "Это же супер наказание для него! Если этого он даже не понял! Они одинаковые! Их вообще не жалко! Вот представьте скорпионов в пустыне! Кто кого?" – высказались хейтеры.
Интересно, что многие фолловеры режиссера отметили, что на данном фото Ксения Собчак очень похожа на Ринату Литвинову. Некоторые посчитали, что блогер намеренно подражает знаменитой актрисе.
Напомним, брак с Константином Богомоловым для Ксении Собчак стал вторым. До этого артистка была замужем за Максимом Виторганом. У них есть общий сын Платон. После развода бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием ребенка.
Как писали "Дни.ру", свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова долго обсуждалась в светских кругах и СМИ. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года. В Грибоедовский ЗАГС молодые приехали в катафалке, на котором красовались слова: "Пока смерть не разлучит нас". Эпатажное мероприятие никого не оставило равнодушным.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Серебряные лисы
Троицк