"Супер наказание для него!": отношениям Собчак и Богомолова предрекли скорый крах

Режиссер поделился нежным снимком с супругой – Ксенией Собчак. Однако реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной.

На снимке, опубликованном в инстаграм-аккаунте Константина Богомолова, влюбленные стоят в обнимку. Поклонники пришли в восторг от трогательного фото, отметив нежность во взгляде режиссера и то, как похорошела в браке Ксения Собчак.

Но нашлись и злопыхатели, которые до сих пор не верят в искренность чувств пары и в то, что режиссер и журналистка долго будут вместе. "Собчак, я ржу не могу над Вашим фото чужого мужа с женой другого человека. Вы сто процентов через год или два разведетесь, потому что на самом деле у него уже есть своя семья, а у тебя своя", "Это же супер наказание для него! Если этого он даже не понял! Они одинаковые! Их вообще не жалко! Вот представьте скорпионов в пустыне! Кто кого?" – высказались хейтеры.

Интересно, что многие фолловеры режиссера отметили, что на данном фото Ксения Собчак очень похожа на Ринату Литвинову. Некоторые посчитали, что блогер намеренно подражает знаменитой актрисе.

Напомним, брак с Константином Богомоловым для Ксении Собчак стал вторым. До этого артистка была замужем за Максимом Виторганом. У них есть общий сын Платон. После развода бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием ребенка.

Как писали "Дни.ру", свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова долго обсуждалась в светских кругах и СМИ. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года. В Грибоедовский ЗАГС молодые приехали в катафалке, на котором красовались слова: "Пока смерть не разлучит нас". Эпатажное мероприятие никого не оставило равнодушным.