"Не все так трагично": косметолог о жутких пятнах на теле Собчак

По словам косметолога, снимок действительно неудачный. "Но не все так трагично, не стоит нападать на Ксению, все мы не идеальны", – добавила Лещинская.

Как доктор-дерматолог и кандидат медицинских наук, она отметила, что Ксении Собчак не стоит так увлекаться солнцем, ведь пигментные пятна такого типа провоцируются агрессивным воздействием солнечных лучей. "Данные пятна представляют собой участки чрезмерного скопления меланина – особого пигмента, находящегося в различных слоях эпидермиса. При его отложении в верхнем слое на коже образуются мелкие пятна (например, веснушки или родинки)", – рассказала собеседница "Дни.ру".

По словам Лещинской, пятна могут быть от светло-желтого до коричневого цвета и, в большинстве случаев, не доставляют своему обладателю множества хлопот и переживаний. Но бывает, что это звоночек организма. Кроме того, одной из причин появления пигментации являются болезни ЖКТ и патологии почек, а также дефицит жизненно важных витаминов.

Напомним, что ранее Ксения Собчак рассказала о желании сделать пластику груди. Об этом она сообщила в личном блоге. В личном блоге звезда согласилась прорекламировать клинику пластической хирургии. В коротком видео артистка рассказала, что раньше действительно хотела вставить импланты – уж больно многие смеялись над ее маленькой грудью.

