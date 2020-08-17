Плющенко и Рудковскую предупредили о последствиях встречи с грызунами

Евгений Плющенко и Яна Рудковская заметили незваных гостей на своей территории. Но, по всей видимости, их появлению супруги только рады.

Евгений Плющенко поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта милой видеозаписью, на которой запечатлен бобер. Грызун плыл по водоему близ дома фигуриста. Супруг Яны Рудковской восторженно наблюдал за животным, а после изобразил его морду.

Спортсмен пытается найти смысл во внезапном появлении зверька. "К чему бы это?" – задался вопросом Плющенко. Один из поклонников поспешил ответить фигуристу, поделившись только что выдуманной приметой: "К распилу бюджета". Другие же уверены, что скоро облюбовавшие местность бобры построят плотину.

Некоторые комментаторы считают, что Плющенко и Рудковской не следует радоваться внезапному появлению этих животных, ведь своим излюбленным занятием они могут нанести вред. "Эти милые дровосеки из-за своих построек могут затопить целый поселок", – предупредил фолловер.

Пятый канал напомнил, что несколько лет назад Евгений Плющенко завершил карьеру и теперь выступает в качестве тренера. Он является наставником не только для своего сына Саши, но и для других юных фигуристов, имена которых знает вся страна. Например, недавно в его команде появилась знаменитая Александра Трусова.