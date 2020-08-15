Стала известна роковая роль Пугачевой в судьбе Легкоступовой

Поговаривают, что упасть с пьедестала молодой певице помогла сама Примадонна отечественной эстрады. Валентина Легкоступова не бросила концертную деятельность, но вернуть былую популярность больше не смогла.
Есть версия, что Алла Пугачева выдавила конкурентку из шоу-бизнеса. Ходили слухи, что ее неосторожное высказывание сыграло роковую роль в творческой судьбе Валентины Легкоступовой. Сама знаменитость отмечала, что просто не смогла встроиться в новую реальность после распада СССР.
Напомним, Валентина Легкоступова стала известна такими хитами как "Ягода-малина", "Капля в море", "Теплоход" и другими. Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в городе Херсоне Украинской ССР – сольный концерт с группой под управлением Сени Сона.
Как писали "Дни.ру", Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. 6 августа она была госпитализирована из своей квартиры в Москве в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, в больнице певица находилась в коматозном состоянии. Скончалась 14 августа.
Родственники артистки винят в произошедшем третьего мужа знаменитости – яхтсмена Юрия Фирсова. Некоторые знакомые звезды считают, что мужчина мог пристрастить Валентину Легкоступову к спиртному и нанести ей травмы.
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