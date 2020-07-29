Известный режиссер сообщил об отношениях с Натальей Ветлицкой

Наталья Ветлицкая была одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Говорят, у нее были отношения с множеством разных известных мужчин. Так, под ее чары попал и режиссер Тигран Кеосаян.

Именно благодаря Тиграну Кеосаяну и был создан клип на песню Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза", который впоследствии стал легендой. На фестивале видеоклипов "Поколение 92" ролик завоевал первое место. А Наталья Ветлицкая стала обладательницей "Золотого яблока".

Тогда Тигран Кеосаян близко дружил с Федором Бондарчуком. "Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. У нее были две песни: "Магадан" и "Посмотри в глаза". Вот вторая, решил я, получится лучше. Нашел человека из Саратова – он дал денег. Можно сказать, что я был продюсером и сорежиссером. Сказал Феде: "Давай". "О, давай", – ответил он. Мне кажется, это был первый Федин клип", – поделился воспоминаниями Тигран Кеосаян.

Несмотря на расслабленность и словно бы хаотичность действия в клипе, на самом деле он был продуман до кадра. Об этом рассказал Федор Бондарчук. "Те милые детали, которые обсуждают, и есть импровизация. Но процентов на 80 ролик был раскадрирован и нарисован", – отметил режиссер.

Клип записали за две смены. "Одни готовятся и изможденно умирают, а другие готовятся с шутками и прибаутками. Феде я могу напомнить, сколько мы выпили, пока готовились и общались", – с улыбкой сообщил Тигран Кеосаян в программе "История русской поп-музыки: 1992".

Когда ролик наконец появился на экранах, то Наталья Ветлицкая стала знаменитой. А затем эффектную блондинку с мелодичным голосом признали секс-символом. Спустя годы Наталья вдруг пропала со всех радаров. Впоследствии оказалось, что она родила и уехала жить в Испанию.

Впрочем, в 2019 году Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену. Певица дала несколько интервью, отметилась в ряде передач, в том числе пришла на шоу Ивана Урганта, спела на вечере своего другого бывшего любовница, артиста Дмитрия Маликова, объявила о гастрольном туре. Однако пока Наталья Ветлицкая взяла паузу. Она уехала в Испанию, в Россию пока не вернулась. Это связано с закрытием границ из-за коронавируса.