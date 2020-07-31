Вид почерневшей Заворотнюк с огромной цепью на горле вызвал шок

Старшая дочь актрисы – 24-летняя Анна Заворотнюк – окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Затем она вернулась в Москву и теперь проявляет свои таланты в социальных сетях.
Люди заходят на ее страницу в "Инстаграм", дабы узнать новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, но там тишь да гладь, божья благодать. Анна любуется своей неземной красотой, упивается ею.
На очередном художественном черно-белом фото она назвала себя Rockstar baby. А поклонникам (видимо, такие есть) предложила продолжить ассоциативный ряд "взгляд кошки, грация". Между тем никто об Анне так не думал...
Народ шокировали две вещи – огромная цепь на горле почерневшей по воле фотографа и осветителя дочери Заворотнюк и кожная куртка-косуха. Что за послание зашифровано в этом снимке? Бог ведает.
Впрочем, подписчикам Заворотнюк все равно – они так глубоко вряд ли мыслят. "Как вы похожи с мамой, обожаю ее, а в Вас вижу ее", "Копия мамы на этом фото!" – умиляются пользователи в комментариях и желают скорейшего выздоровления Анастасии.
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