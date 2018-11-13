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Ноя. 13, 2018
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Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере

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Школа-студия МХАТ отметила 75-летие. Торжество прошло на сцене МХТ им. А.П.Чехова. Множество легендарных артистов отметилось на мероприятии. Разумеется, свое слово сказал и Владимир Машков, пришедший на замену покойному Олегу Табакову.

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