Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере

Школа-студия МХАТ отметила 75-летие. Торжество прошло на сцене МХТ им. А.П.Чехова. Множество легендарных артистов отметилось на мероприятии. Разумеется, свое слово сказал и Владимир Машков, пришедший на замену покойному Олегу Табакову.