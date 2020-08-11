48-летняя актриса Татьяна Колганова сообщила о потере ребенка

Почти три десятка лет Татьяна Колганова счастливо замужем за режиссером Вадимом Сквирским. Однако супругам пока так и не удалось стать родителями. Разумеется, они не раз обращались к самым разным специалистам, однако те лишь разводят руками. "Медики сами не понимают, почему у нас не получается. Существует же такое выражение, мол, Бог не дал – вот у нас примерно то же самое. Теперь я могу спокойно говорить об этом, но у меня были моменты отчаяния", – призналась популярная актриса.
Самое обидное, что когда-то Татьяне Колгановой удалось забеременеть. Но она не знала, что ждет ребенка. Во время съемок сериала "Линии судьбы" у нее случился выкидыш. "Я тогда совершила перелет. Возможно, именно он негативно сказался на моем состоянии... Но другие женщины же летают в положении, и все у них хорошо. Поэтому я не знаю, почему у меня все так случилось. Помню, что в тот день я очень устала, а вечером мне стало плохо. По молодости не обращала внимания на свое состояние, а надо было", – с горечью заключила артистка.
Тем не менее, 48-летняя актриса не падает духом. Она надеется, что все же сможет родить ребенка. "Я еще не всего добилась в этой жизни. К тому же, современные технологии таковы, что... Кто его знает?! Я не теряю надежды, и не надо меня списывать со счетов! Вот!" – оптимистично заявила актриса Борису Корчевникову.
Напомним, Татьяна Колганова проснулась знаменитой после съемок в многосерийном фильме "Черный ворон". Артистке досталась главная роль – рыжеволосой авантюристки Татьяны Захаржевской. Ради съемок актриса и ее муж вернулись из Чехии, где жили и успешно работали.
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