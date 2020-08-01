Появилась информация о влиянии на Абдулова черного приворота

Прошло более 12 лет с того момента, как Александр Абдулов ушел из жизни. Актер долгое время боролся с раком, развитие которого могла спровоцировать пагубная привычка – курение.
Несмотря на заключение врачей и различных экспертов, экстрасенсы уверены, что актер скончался из-за черного приворота, который когда-то был сделан на Александра Гаврииловича. Медиумы добавили, что подобные любовные манипуляции не всегда приводят к желаемому результату и с легкостью наносят вред участникам приворота.
Экстрасенсы, работавшие с историей Абдулова, рассказали, что чаще всего жертвы подобного ритуала начинают испытывать тягу к смерти, большому количеству алкоголя и неконтролируемому насилию.
Более того, медиумы сообщили, что участники любовного приворота редко доживают до старости. Стоит отметить, что в то время, когда Александр Абдулов был молодым, он несколько раз попадал в серьезные ДТП. Подобные ситуации даже побудили актера нанять личного водителя.
Специалисты по оккультным наукам считают, что главной виновницей всех несчастий в жизни актера стала журналистка Лариса Штейман. Напомним, именно с ней Абдулов долгое время не мог наладить отношения из-за чего сильно переживал.
Сама же Лариса призналась, что до сих пор всем сердцем любит актера.
"Многие женщины были влюблены в Абдулова, но я была наивна и забывала, что он – актер", – рассказала Штейман.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Не хочу из-за лишнего веса жену
Женщины, что вы забыли замужем?
Любимые фрукты
Сексизм