Появилась информация о влиянии на Абдулова черного приворота

Медиумы и экстрасенсы не раз заявляли о таинственном влиянии магии на жизнь Александра Гаврииловича. По словам провидцев, Абдулов стал жертвой обиженной возлюбленной, которая всеми силами пыталась вернуть внимание актера.

Прошло более 12 лет с того момента, как Александр Абдулов ушел из жизни. Актер долгое время боролся с раком, развитие которого могла спровоцировать пагубная привычка – курение.

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Несмотря на заключение врачей и различных экспертов, экстрасенсы уверены, что актер скончался из-за черного приворота, который когда-то был сделан на Александра Гаврииловича. Медиумы добавили, что подобные любовные манипуляции не всегда приводят к желаемому результату и с легкостью наносят вред участникам приворота.

Экстрасенсы, работавшие с историей Абдулова, рассказали, что чаще всего жертвы подобного ритуала начинают испытывать тягу к смерти, большому количеству алкоголя и неконтролируемому насилию.

Более того, медиумы сообщили, что участники любовного приворота редко доживают до старости. Стоит отметить, что в то время, когда Александр Абдулов был молодым, он несколько раз попадал в серьезные ДТП. Подобные ситуации даже побудили актера нанять личного водителя.

Специалисты по оккультным наукам считают, что главной виновницей всех несчастий в жизни актера стала журналистка Лариса Штейман. Напомним, именно с ней Абдулов долгое время не мог наладить отношения из-за чего сильно переживал.

Сама же Лариса призналась, что до сих пор всем сердцем любит актера.

"Многие женщины были влюблены в Абдулова, но я была наивна и забывала, что он – актер", – рассказала Штейман.