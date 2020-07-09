Тарзан показал интимное фото с Наташей Королевой: Оголила фасад

На снимке пара стоит на фоне бассейна у беседки. Певица спустила с одного плеча легкий халатик и соблазнительно изогнулась, повернув лицо к мужу. Танцовщик с улыбкой смотрит на супругу сверху вниз и демонстрирует ей свой торс.
В подписи к фото артист переиначил строчку из популярной песни. "Там смуглянка киевлянка оголила свой фасад", – шутит стриптизер. Поклонники остались в восторге от романтичного снимка пары.
"Вкусная фоточка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жгучая парочка👏", "А я милого узнаю по фигурке", "Очень красивые.Приятно смотреть на вас!" – приводит комментарии фанатов Пятый канал.
Правда, нашлись и те, кто увидели в семейном снимке негатив. "Жили бы вы в Китае, получили бы административку за голый торс", "Красивое фото 🙌🏼, зачем так пошло подписывать?!", "Почему я во всем вижу секс? Что происходит?" – пишут недовольные.
Напомним, пару месяцев назад Тарзан и Наташа Королева попали в неприятный скандал. Танцор заявил, что многие артисты из-за пандемии коронавируса остались без средств к существованию. По мнению супруга певицы, государство должно помогать в первую очередь таким людям, а не пенсионерам.
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