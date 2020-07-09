Сексуальный Лазарев призывно ласкал себя перед парнем

Сергей Лазарев продолжает наслаждаться отдыхом в Сочи. Роза Хутор и Красная поляна, спа-салоны и яхт – клубы – певец наслаждается негой. А рядом всегда красивые девушки и атлетичные парни, которые скрашивают его отдых!

В "сториз" своего "Инстаграма" Сергей Лазарев публикует порой самые пикантные моменты своего веселого отдыха, немало тем самым волнуя поклонников. На очередном таком коротком видео певец в одних плавках призывно ласкает себе соски, приговаривая при этом "сисечки, сисечки" и кокетливо двигая языком.

Девушка-подружка снимает все происходящее на телефон. А сидящий рядом друг молча взирвает, как Лазарев ласкает себя. Видимо, онемев от неожиданности происходящего.

Поклонники сексуального певца в восторге. Кажется, они готовы бесконечно смотреть не только на то, как горит огонь и течет вода, но и на ласкающего себя красавчика Лазарева. Он умеет провоцировать, будоражить. Причем не только песнями, но и подобными роликами.

Ранее артист показал "суп из Лазарева" – попарился в огромном чане с горячей водой, где удалось на славу "порелаксировать".