Звезда "Холостяка" о перенесенной пластической операции: Процесс был сложным

Журналистка Леся Рябцева считает, что человек должен не ложиться под нож хирурга с целью изменить свою внешность, а бороться со своими психологическими проблемами и комплексами. Девушка порассуждала о пластических операциях в своем инстаграм-аккаунте.

Леся Рябцева принимала участие в пятом сезоне шоу "Холостяк". На проекте девушка добивалась расположения Ильи Глинникова. Ей удалось дойти до полуфинала. Для последних свиданий актер тогда выбрал Мадину Тамову и Екатерину Никулину. Несмотря на это, Леся хорошо запомнилась телезрителям.

Сейчас девушка имеет достаточно большую армию поклонников. За ее жизнью в "Инстаграм" следят почти 25 тысяч человек. Журналистка старается часто публиковать новые фотографии и делиться своими мыслями и рассуждениями о той или иной теме.

Например, недавно Рябцева решила поговорить с подписчиками о пластических операциях. Она начала с признания. Оказывается, однажды Леся корректировала свою внешность. Ей правили челюсть. В результате изменился прикус и, как следствие, лицо.

Журналистка отметила, что операция была сделана не для эстетики, а для здоровья. Если бы она не решилась обратиться к специалистам, то могла лишиться зубов.

"Сам процесс и восстановление были сложными, и снова я бы такое прожить не хотела", – написала Леся.

Также Рябцева рассказала – многие ее подруги решаются на эксперименты во внешности. Некоторые же не признаются, что ложились под нож хирурга. Девушка считает, что в таком случае нужно избавляться от своих комплексов, "а не обкалываться во все щели".