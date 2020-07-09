Звезда "Холостяка" о перенесенной пластической операции: Процесс был сложным

Леся Рябцева принимала участие в пятом сезоне шоу "Холостяк". На проекте девушка добивалась расположения Ильи Глинникова. Ей удалось дойти до полуфинала. Для последних свиданий актер тогда выбрал Мадину Тамову и Екатерину Никулину. Несмотря на это, Леся хорошо запомнилась телезрителям.
Сейчас девушка имеет достаточно большую армию поклонников. За ее жизнью в "Инстаграм" следят почти 25 тысяч человек. Журналистка старается часто публиковать новые фотографии и делиться своими мыслями и рассуждениями о той или иной теме.
Например, недавно Рябцева решила поговорить с подписчиками о пластических операциях. Она начала с признания. Оказывается, однажды Леся корректировала свою внешность. Ей правили челюсть. В результате изменился прикус и, как следствие, лицо.
Журналистка отметила, что операция была сделана не для эстетики, а для здоровья. Если бы она не решилась обратиться к специалистам, то могла лишиться зубов.
"Сам процесс и восстановление были сложными, и снова я бы такое прожить не хотела", – написала Леся.
Также Рябцева рассказала – многие ее подруги решаются на эксперименты во внешности. Некоторые же не признаются, что ложились под нож хирурга. Девушка считает, что в таком случае нужно избавляться от своих комплексов, "а не обкалываться во все щели".
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Когда вы перестали кормить грудью?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Заплатила на первом свидании
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Индийцы