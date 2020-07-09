Оголившийся Лазарев стал участником приятного ритуала (фото)

Певец рассказал в своем инстаграм-аккаунте, что испытал большое наслаждение от этой процедуры. "Я впервые кайфанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целый ритуал!" – сообщил Сергей Лазарев.
Так, артист испробовал на себе ароматерапию, попарился с дубовыми и березовыми вениками, искупался в родниковой воде, ему сделали массаж. Удалось и помедитировать. Но больше всего отдыхающего в Сочи Сергея Лазарева впечатлил огромный чан с горячей водой, подвешенный на цепях над огнем, куда можно залезть и "порелаксировать".
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