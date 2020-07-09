Оголившийся Лазарев стал участником приятного ритуала (фото)

Сергей Лазарев поддержал звездный тренд этого лета – посещение бани. Своими впечатлениями он поделился с поклонниками.

Певец рассказал в своем инстаграм-аккаунте, что испытал большое наслаждение от этой процедуры. "Я впервые кайфанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целый ритуал!" – сообщил Сергей Лазарев.

Так, артист испробовал на себе ароматерапию, попарился с дубовыми и березовыми вениками, искупался в родниковой воде, ему сделали массаж. Удалось и помедитировать. Но больше всего отдыхающего в Сочи Сергея Лазарева впечатлил огромный чан с горячей водой, подвешенный на цепях над огнем, куда можно залезть и "порелаксировать".