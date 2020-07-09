Огненный образ: певица Нюша кардинально сменила имидж

Из яркой шатенки певица перекрасилась в персиковой цвет. Реакция подписчиков и коллег по цеху Нюши была неоднозначной. Кто-то накинулся на исполнительницу со словами восхищения и пел ей дифирамбы, а кто-то предположил, что таким образом девушка пытается казаться моложе.
Личный стилист звезды распределил теплый персиковый оттенок по всей длине волос и добавил холодно-розовый цвет на пряди у лица. Многие поклонники смогли быстро свыкнуться с новыми образом певицы и больше обратили внимание на подпись к фотографии Нюши. Исполнительница подняла важный вопрос, связанный с экологической ситуацией в стране и работой людей в удаленном режиме.
По словам певицы Нюши, благодаря тому, что люди перестали ездить на работу и сидеть в душных офисах, уровень экологии пошел вверх. Перейдя на удаленное обслуживание рабочего процесса, транспортные расходы сотрудников значительно уменьшились, следовательно, и выхлоп газов сократился.
"Рестораны перестали печатать меню на бумаге и предложили онлайн-меню. Переработка отходов стала промышленного масштаба, а малый бизнес, как и мой, все чаще обращается к теме вторсырья", – высказалась в своем "Инстаграм" звезда.
Солистка добавила, что ее компании пришлось пересмотреть свои стратегии и цели, определить приоритетные направления и сократить затраты. Напомним, что несколько недель назад певица Нюша начала выпускать собственную линейку одежды из переработанной джинсы. По словам хозяйки малого бизнеса, подобная цикличность использования ткани позволит сохранить экологию и окружающую среду.
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