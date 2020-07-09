Огненный образ: певица Нюша кардинально сменила имидж

Певица Нюша не всегда могла похвастаться рискованными решениями, связанными с изменением внешнего вида. Девушка прекрасно знала, какая стрижка ей больше всего подходит, и поддерживала этот образ на протяжении нескольких лет. Сейчас же Нюша предала свои жизненные постулаты и повергла поклонников в шок.

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