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"День чуда": Корчевников показал новорожденного с матерью после слухов об отцовстве

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Борис Корчевников рассказал, что делал на днях в роддоме. Телеведущий поделился красноречивым снимком с женщиной и младенцем.
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Артист раскрыл секрет в своем инстаграм-аккаунте. Оказалось, что он встретил жену близкого друга Михаила, которая стала мамой во второй раз. Борис Корчевников поделился фотографией, на которой позирует рядом со счастливыми родителями и держит малыша на руках.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Он поздравил семейную пару с радостным событием. "Каждый роддом – чуть-чуть Вифлеем. День чуда", – прокомментировал ведущий кадр.

О том, что Борис Корчевников побывал на выписке из роддома, стало известно в минувшие выходные. Тогда он сфотографировался у входа в клинику, намекнув, что в его жизни произошло радостное событие. Поклонники предположили, что телеведущий стал отцом.

Ранее стало известно, что Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Анне Сесиль Свердловой. С ней ведущий прожил около восьми лет. Примечательно, что познакомились молодые люди на церковной службе. Ходят слухи, что у артиста слишком высокие запросы, которые не каждая девушка сможет удовлетворить.

Автор: 9 июля 2020, 11:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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