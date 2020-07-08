"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске

Мать Жанны Фриске вспомнила о лучших чертах характера своей дочери в день рождения артистки. Сегодня девушке могло бы исполниться 46 лет. По словам родственницы, Жанна никогда не пропускала свой личный праздник и устраивала торжество для всех гостей. Если бы певица была жива, то в очередной раз собрала бы всю семью вместе.

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