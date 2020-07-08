"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске

Жанна Фриске любила радовать своих близких и всегда была готова отказаться от шумной вечеринки или светского мероприятия в пользу вечера в семейном кругу. Несмотря на свою популярность, певица отдавала предпочтение отдыху на даче с мужем и родственниками. Близкие друзья Жанны в одном из интервью признались, что ее праздники всегда были особенными.
Мать артистки добавила, что Фриске в свой день рождения приезжала в родительский дом как обычный ребенок, правда, с полным багажником различных блюд.
"Жанна всегда к нам приезжала, готовила какие-то блюда, привозила редкие сладости, которые даже я не пробовала", – разоткровенничалась Ольга Копылова.
Подписчики сестры Фриске не смогли сдержать своих эмоций и написали трогательные комментарии в адрес артистки, передает РИА ФАН. Кто-то высказал слова поддержки, а кто-то признался, что до сих пор не может поверить, что Жанны Фриске больше нет.
Отметим, сегодня посетили могилу артистки на Николо-Архангельском кладбище мать и сестра Жанны в честь дня рождения певицы. Наталья опубликовала "Инстаграм" историю, напомнив пользователям социальной сети о прекрасной исполнительнице. Почтили память эстрадной певицы и ее многие коллеги по цеху.
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