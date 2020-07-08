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"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске

Жанна Фриске. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Мать Жанны Фриске вспомнила о лучших чертах характера своей дочери в день рождения артистки. Сегодня девушке могло бы исполниться 46 лет. По словам родственницы, Жанна никогда не пропускала свой личный праздник и устраивала торжество для всех гостей. Если бы певица была жива, то в очередной раз собрала бы всю семью вместе.
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Жанна Фриске любила радовать своих близких и всегда была готова отказаться от шумной вечеринки или светского мероприятия в пользу вечера в семейном кругу. Несмотря на свою популярность, певица отдавала предпочтение отдыху на даче с мужем и родственниками. Близкие друзья Жанны в одном из интервью признались, что ее праздники всегда были особенными.

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Мать артистки добавила, что Фриске в свой день рождения приезжала в родительский дом как обычный ребенок, правда, с полным багажником различных блюд.

"Жанна всегда к нам приезжала, готовила какие-то блюда, привозила редкие сладости, которые даже я не пробовала", – разоткровенничалась Ольга Копылова.

Подписчики сестры Фриске не смогли сдержать своих эмоций и написали трогательные комментарии в адрес артистки, передает РИА ФАН. Кто-то высказал слова поддержки, а кто-то признался, что до сих пор не может поверить, что Жанны Фриске больше нет.

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Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)

Отметим, сегодня посетили могилу артистки на Николо-Архангельском кладбище мать и сестра Жанны в честь дня рождения певицы. Наталья опубликовала "Инстаграм" историю, напомнив пользователям социальной сети о прекрасной исполнительнице. Почтили память эстрадной певицы и ее многие коллеги по цеху.

Автор: 8 июля 2020, 17:52 Источник: Nation News ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какой запомнится Жанна Фриске

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Слово " д.р.у.г.и.е" у вас под цензурой?
Гость
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Граждане, а в России нет почивших, кроме Жанны? Почему ее вспоминают по 10 раз ко дню как живую цымбалюк? Например, интересно что-то узнать об Элине Быстрицкой, что-то из необычного про рпно ушедшего композитора Мартынова, о Гурченко и <цензура>.
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