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Звезда

Звезда "Дома-2" Суханова показала фото новорожденной дочери

Элла Суханова. Фото:instagram.com/eshli_see
1 июля на свет появилась долгожданная дочь Эллы Сухановой. По словам участницы шоу "Дом-2", девочка родилась небольшой: ростом 53 сантиметра и весом 3430 килограммов. Несмотря на то, что роды Эллы были запланированы намного раньше дня рождения дочки, это никаким образом не повлияло на здоровье малышки.
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Сейчас пользователи "Инстаграм" активно обсуждают пополнение в семье Эллы Сухановой. Многие интересуются все ли хорошо с новорожденным ребенком, ведь сама звезда "Дома-2" не сразу стала публиковать фотографии дочери. Девушка лишь поделилась несколькими кадрами, сделанными в элитных апартаментах в Роддоме ЦКБ Управделами президента.

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Молодая мама рассказала, что никаких осложнений при родах у нее не было, да и девочка чувствует себя вполне прекрасно. Спустя несколько дней участница шоу "Дом-2" опубликовала фотографии с официальной выписки, на них уже появился ее муж. Элла Суханова признавалась, что не планировала партнерские роды. Более того, супруг звезды накануне ее родов собрался уезжать в командировку, заранее подготовившись к встрече жены. Молодой человек украсил квартиру шарами и различными подарками для молодой мамы.

На третьи сутки, после появления девочки на свет, Элла Суханова все-таки решила обнародовать снимки маленькой красавицы, не называя ее имени. Девушка отметила, что всю беременность сталкивалась с суеверными подписчиками, тыкавшими ее в различные народные поверья, мешавшие звезде "Дома-2" наслаждаться уникальным периодом в своей жизни.

"Все говорят , что если волосатик то должна быть изжога. У меня ее не было ни одного дня. Так что все эти приметы не работают", – шутливо подписала фотографию Элла.

Суханова уверена, что они с дочкой все еще единое целое, поэтому в каждом посте называет себя и малышку через "мы". По словам девушки, девочка еще не успела побыть отельной личность, так что она неразрывно связана с Эллой.

Напомним, беременность звезды телепередачи "Дом-2" протекала не так уж и легко, как планировала девушка. До 25 недели ее мучил жуткий токсикоз, с которым не могли справиться даже самые сильные препараты. Элла Суханова добавила, что в государственной клинике ей оказали помощь ничуть не хуже, чем в частной, и заверила будущих мам, что ни в коем случае не стоит пренебрегать постановкой на учет по месту прописки.

Автор: 8 июля 2020, 16:42 Источник: Инстаграм Эллы Сухановой ✓ Надежный источник
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