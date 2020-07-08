Сын о состоянии отравившегося Алибасова: Он невменяемый на всю жизнь

В начале июня появилась информация об исчезновении продюсера. Незадолго до своего дня рождения Бари Алибасов уехал в неизвестном направлении и перестал отвечать на звонки. Одним из первых забил тревогу пиар-агент знаменитости.
Как выяснилось, неизвестные спаивали артиста в течение длительного времени. Алибасов попал в наркологическую клинику с отравлением. Врачи диагностировали у него корсаковский психоз. Это расстройство возникает на последней стадии алкоголизма и характеризуется нарушением памяти.
По некоторым данным, Алибасов находился на грани жизни и смерти, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Сын продюсера группы "На-На" рассказал, что тот провел под капельницами пять дней. За лечение в столичной клинике родным знаменитости пришлось отдать около полумиллиона рублей.
В скором времени Алибасов отправится в Калининград, где пройдет психотерапевтическую реабилитацию. Чтобы оплатить услуги специалистов, участники группы "На-На" отдали свою зарплату. Наследник боится, что продюсер так и не сможет прийти в себя. По прогнозам врачей, артист останется невменяемым на всю жизнь с вероятностью 90%.
Ранее сын Бари Алибасова заявил, что звезду хотели убить. Родственник назвал Ольгу Шукшину, бывшего помощника продюсера Андрея Назарова, участника коллектива "Интеграл" Валерия Юрина причастными к произошедшему. По его мнению, эти люди хотят отобрать у основателя группы "На-На" недвижимость.
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