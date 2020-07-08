"Меня трясло": друг Волочковой отказался хоронить Заграевского

Сергей Заграевский – самый яркий эксперт программы Первого канала "Пусть говорят". Харизматичный, голосистый, эксцентричный – он всегда был украшением популярного ток-шоу. Часто с ним в студии появлялся журналист Денис Сорокин. Однако на похороны Сергея Заграевского, как месяц назад на прощание с Юлией Норкиной, он идти не собирается.

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