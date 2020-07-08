"Меня трясло": друг Волочковой отказался хоронить Заграевского

"Отпевание Сергея Заграевского состоится 8 июля, в 11:00 в Москве, в морге №4 по адресу: Волховский переулок, 25, вход напротив заправки. Прощание состоится в Николо-Архангельском крематории в 13:00. Прийти могут все желающие. Кремация пройдет в этот же день", – сообщила помощница Сергея Заграевского.
Хватит ли смелости прийти на панихиду киевской пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, неизвестно. Накануне она очень жестко высказалась о кончине Заграевского. "Влезая в подробности чужой жизни, важно не забывать следить за собственным здоровьем и вовремя посещать врачей", – заявила она.
А вот Денис Сорокин, известный по дружбе с Анастасией Волочковой, в отличие от бывшей жены Армена Джигарханяна, смерть Сергея Заграевского принял близко к сердцу. Он признался: "Мне стало плохо, меня трясло".
На похороны он не пойдет. "Слишком не вяжется слово "смерть" с этим ярким, жизнелюбивым человеком, – пояснил он "Дни.ру". – Не хочу видеть его в гробу. Хочу запомнить его живым, веселым, ярким".
Сорокин сообщил, что в ближайшее время в эфир выйдет несколько программ с участием Заграевского, которые были записаны ранее, но не показаны. Эти выпуски будут для Дениса, по его словам, душераздирающими.
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