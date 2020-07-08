Принц Гарри неаккуратно пошутил про возраст Маркл на фоне слухов о беременности

Пару дней назад состоялась онлайн-встреча участников благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Во время беседы принц Гарри случайно указал на возраст Меган Маркл, и ей это не понравилось.

Во вторник появилась информация о том, что супруга наследника престола ждет второго ребенка. По слухам, бывшая актриса начала обзаводиться вещами для малыша. Также инсайдеры утверждают, что 38-летняя Меган Маркл уже сообщила радостную новость королевской семье. Правда, пока эта информация официально не подтверждена.

Впрочем, многие не удивлены тем, что супруга принца Гарри так торопится с рождением второго малыша – все-таки звезде уже под 40, а значит, детородный возраст близится к критической отметке. Кстати, несколько дней назад внук Елизаветы II неаккуратно намекнул жене на то, что та уже совсем немолода.

Пару дней назад принц Гарри и Меган Маркл поболтали по видеосвязи с участниками благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Герцог обратился к ребятам со словами, мол, теперь только от молодежи зависит будущее мира. "А я вот чувствую, что старею, ведь мне уже 35 лет", – заявил Гарри.

В диалог тут же вмешалась Меган Маркл, которая напомнила мужу, что, вообще-то, она старше его, и если уж он чувствует себя немолодым, то ей-то что делать. Пожалуй, ситуация вышла неловкая, благо, актриса смогла перевести все в шутку.