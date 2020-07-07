"Не будем копаться в грязном белье": жених Марии Куликовой рассказал о новом романе

Виталий Кудрявцев впервые рассказал, что их связывает с Марией Куликовой. Актер дал понять поклонникам, что переживает новый этап жизни. Кто стал главным мотиватором Кудрявцева, остается только гадать.

Слухи о том, что актриса Мария Куликова замечена с новым мужчиной, появились еще несколько лет назад. Девушка долгое время не афишировала имя избранника, но настоятельно рекомендовала подписчикам быть повнимательнее, и тогда они поймут, кто стал этим счастливчиком. Но Куликовой не удалось тщательно скрыть своего возлюбленного. Бывшая жена Виталия Кудрявцева не смогла удержаться от комментариев и огласила подробности личной жизни экс-супруга. Серафима Низовская публично рассказала, что их общий наследник часто гостит в доме Куликовой и проводит время с сыном Марии.

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Актер отказался подтверждать роман с Куликовой и только добавил, что с Марией он снимался в трех проектах, а это может свидетельствовать только о рабочих отношениях. Более того, Кудрявцев заявил, что никогда не обсуждал свою личную жизнь с журналистами и не намерен начинать. Актер добавил, что общественность должна знать только о карьерном и творческом росте мужчины, но не о том, с кем он спит, живет и гуляет.

Удивил и тот момент, что Борис Корчевников лично пригласил Виталия на программу "Судьба человека", но получил грубый отказ. По словам актера, на передаче все "грязное белье" переворошили бы.

Стоит отметить, что уже около пяти лет СМИ обсуждают тайные отношения артиста с Марией. Поговаривают, что пара планирует расписаться. Но официального заявления от актеров все еще не последовало.