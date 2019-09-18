Корчевников разузнал о роли Куликовой в разводе известного актера

Звезда сериала "Молодежка" Серафима Низовская объяснила, почему не нашла счастья в браке с актером Виталием Кудрявцевым. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артистка опровергла сплетни, которые несколько лет муссируются в СМИ.

Ведущий шоу Борис Корчевников отметил, что много раз натыкался на информацию о том, что Виталий Кудрявцев променял Серафиму Низовскую на другую. Якобы разлучницей была популярная актриса Мария Куликова. Именно с ней артист живет в настоящее время.

Между тем сама Серафима пояснила, что рассталась с мужем в 2011 году, тогда как Куликова в жизни Кудрявцева появилась только через несколько лет. Артистка отметила, что они с Виталием очень разные люди.

"Сразу было понятно, что мы очень разные, разные полюса, разные люди. Это начало обостряться с каждым месяцем совместного существования. Не получалось договориться, услышать друг друга. Какие-то претензии внутренние", – рассказала о причинах развода Серафима Низовская в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".

По словам Низовской, она хорошо общается с Марией. Артистка призналась, что перестала волноваться, когда у ее экс-мужа появилась новая супруга. Теперь Серафима спокойно отпускает к Виталию их общего ребенка. Мальчик всегда возвращается от отца в хорошем настроении.

"У меня младший сын стал с таким удовольствием туда ездить. Он так подружился с Машей. У меня вызывает это очень теплые эмоции и радость. Потому что у Маши есть сын, они дружат. Это прекрасно", – поведала Серафима Низовская в ток-шоу "Судьба человека".