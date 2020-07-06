Жена тренера "Зенита" рассказала о родах дочери: Я проживала эту боль вместе с ней

Блогер заверила, что почувствовала среди ночи, как у ее наследницы начались схватки. Она отметила, что резко проснулась в четыре утра и села на постели с мыслью, что ее ребенку больно. Анна Семак не стала звонить Майе, так как было слишком рано.
Как оказалось, супруга тренера была права. Дочь сама с ней связалась через пару часов и сообщила, что едет с мужем в роддом. Блогер отметила, что среди ее знакомых рожали многие – сестры, подруги, – но волнение за собственную наследницу – это совсем другие ощущения.
"Я не переживала, я проживала эту боль вместе с ней", – заверила Анна Семак. Примерно в полдень она написала мужу дочери с вопросом, как все проходит. Спустя полчаса молодой человек обрадовал супругу тренера "Зенита" новостью: она стала бабушкой.
Как отметила Анна, как только она увидела фото и видео новорожденного, испытала особые эмоции. Блогер уверена, что это совершенно новый уровень ощущений и ступень жизни.
Жена тренера "Зенита" также добавила, что в день рождения ее внучки, которую назвали Евой, случилось еще одно важное событие. Оказывается, в тот день футбольный клуб, который тренирует супруг, досрочно стал чемпионом, сообщает Пятый канал.
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